Per molti la crescita di Danilo Cataldi è stata una grande sorpresa, ma c'è chi si accorse subito delle capacità del classe '94 della Lazio. Oltre a Cristian Ledesma, ex capitano convinto di aver trovato il suo erede quando stava per smettere, come riporta Il Corriere dello Sport Cataldi aveva trovato un estimatore non proprio comune. Si tratta di Miroslav Klose. Come scritto dal quotidiano, l'ex attaccante biancoceleste disse subito: "Puntate su Cataldi. Diventerà un centrocampista da 40 milioni di euro". Il panzer tedesco colpì molto il presidente Lotito per la stima nei confronti del classe '94 e a distanza di anni si può dire che ci aveva visto lungo.