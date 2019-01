Rocchi rischia di diventare un alibi in casa Lazio. Come riporta il Messaggero, la questione arbitrale, con l'espulsione di Acerbi, ritenuta troppo severa, sotto i riflettori, sta sfuggendo di mano all'ambiente biancoceleste. Che non riesce più a vedere i limiti della squadra.



DIFETTI LAZIO - La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere nettamente inferiore alle riserve di quella di Ancelotti, e pensare che in casa Lazio l'unica emergenza reale è a destra. Rocchi rischia di diventare un alibi per far finta che, su quella fascia, non si stia consumando un disastro. Inzaghi non ha alternative a Marusic, e la Lazio non sembra troppo impegnata a cercarle sul mercato.