La Lazio torna al lavoro, con due buone notizie che arrivano dall'infermeria. Sono nuovamente disponibili i due nuovi acquisti Berisha, ex Salisburgo e Durmisi. Tutti e due non sono ancora riusciti a ritagliarsi uno spazio importante e sperano nel 2019 di avere qualche occasione importante. Per preparare il match di sabato pomeriggio Inzaghi avrà tutti a disposizione tranne Caceres: l'ex Juventus è vicinissimo alla cessione, non rientra più nei piani nell'allenatore. Stesso discorso per Basta e Patric: senza Marusic, squalificato contro il Napoli, Inzaghi ha provato Lulic.