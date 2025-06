Getty Images

Sintonia cone fiducia per la prossima stagione. Questo, in sintesi, il pensiero di Claudio, intervenuto a Parma, in occasione del Festival della Serie A, e intercettato a margine dell'evento da alcuni cronisti presenti. Il presidente dellaha commentato anche la situazione della Nazionale, sconfitta ieri 3-0 dalla Norvegia, degli arbitri e dello stadio Flaminio. Queste le sue parole:,e un rapporto di stima reciproca: sa cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare. Insieme troveremo le condizioni e la forma per farlo. Non si fanno collezioni di figure Panini, si prendono giocatori e si allestisce una squadra funzionale per raggiungere certi obiettivi. Quest'anno la squadra ha avuto l'opportunità di raggiungere certi obiettivi, ma purtroppo non l'ha fatto nel girone di ritorno. Nel momento in cui la Lazio non funziona, la responsabilità è anche del Presidente, giusto? E infatti me l'addebitano eccome". Poi sulle voci di mercato che accostano Rovella al Milan, Lotito ha chiosato con una battuta: "Pure a me piacciono tanti giocatori.".

"Per il Flaminio non ci sono scadenze, c'è un iter burocratico da percorre e lo stiamo percorrendo, cercando di presentare tutta la documentazione necessaria"." Non sono in federazione, quindi non conosco le dinamiche interne. Il risultato di ieri certamente testimonia una qualità della squadra che non corrisponde al passato. Mancare il Mondiale per la terza volta sarebbe un male per l'Italia. Queste sconfitte minano la credibilità del sistema e la sua qualità. Noi eravamo ammirati da tutte le nazioni per il livello de calcio, con tutto quello che ne consegue. Quando naufraga un progetto crea un danno la società. Io mi porrei un interrogativo sulla ripetizione sistematica di alcuni risultati, chiedendomi il perché ciò accada. La soluzione che ho io fa parte del mio modo di agire e pensare, quindi legata al merito. Quando uno svolge un ruolo e il merito lo tradisce perché non porta i risultati, dovrebbe assumere una posizione chiara se rispettoso dell'interesse collettivo, poi se tutela solo a reddito e posizione allora resta lì a vita". Sugli arbitri il presidente della Lazio ha aggiunto: "Mi fido della classe arbigtrale i in Italia. Il Var, la bomboletta e il Goal Line Technology iniziarono con me e Tavecchio. Io la bomboletta la copiai dai brasiliani, pensai fosse una cosa geniale. Per risolvere i problemi basa un po' di invettiva".