Lazio in campo in vista della Spal. In tre hanno svolto lavoro differenziato oggi dopo gli impegni con le rispettive nazionali: Bastos, Milinkovic e Correa; tutti gli altri si sono allenati regolarmente col gruppo. Con ogni probabilità non ci sarà Luiz Felipe, alle prese con un problema alla caviglia sinistra (non grave). Si scalda Vavro (favorito su Bastos) per giocare in difesa con Acerbi e Radu. L’altro punto interrogativo riguarda il partner d’attacco di Immobile: Correa è stato impegnato con l’Argentina, c’è Caicedo in leggero vantaggio. Sulle fasce Lazzari e Lulic, in mediana Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva.