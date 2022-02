Quella di ieri è stata una serata a dir poco elettrica. Il Napoli ha vinto all'ultimo respiro all'Olimpico contro la Lazio grazie alla rete di Fabián Ruiz. È esplosa la gioia di Carmine Martino, radiocronista ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo stesso giornalista, però, è stato aggredito in tribuna stampa. Lo riporta il conduttore di Canale 21, Salvatore Calise:



"Apprendo da fonte certa che Carmine Martino e Angelo Ozzella hanno subito aggressioni verbali e fisiche in tribuna stampa a Roma. È un fatto che non va minimizzato per quieto vivere o per stemperare. Anzi, proprio per quieto vivere va denunciato ufficialmente. Un abbraccio agli amici e un invito a chi può ufficializzare la denuncia".