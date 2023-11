La Lazio è la seconda squadra più sfortunata della Serie A. Sono 9 i pali e traverse colpiti dai biancocelesti in queste prime dodici giornate di campionato. Il dato incredibile lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Solo il Frosinone ha fatto peggio con 12.



Il dato in parte mitiga, ma comunque non giustifica, il deludente rendimento degli attaccanti biancocelesti fin qui. Dei soli 12 gol realizzati (13 contando l'autogol di De Ketelaere in Lazio - Atalanta), appena la metà infatti sono stati fatti in totale da Immobile (3), Zaccagni, Anderson e Castellanos (1 a testa). Ancora a secco invece Pedro e Isaksen.