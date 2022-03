Sarri fa le prove generali a Formello in vista della trasferta di domani a Cagliari. Allenamento di rifinitura con tutta la rosa a disposizione, tranne il lungodegente Lazzari e Cataldi. Il mister toscano rilancerà domani dal 1' Francesco Acerbi, provato tutta la settima con i titolari. In porta confermato Strakosha. Insieme al numero 33 ci sarà Luiz Felipe a formare la coppia centrale. Marusic a destra e Radu a sinistra, con Hysaj che insidia entrambi. Il mister scioglierà la riserva solo domani. In mezzo al campo invece nessun dubbio sul terzetto Leiva, Milinkovic, Luis Alberto. Davanti, affianco a Immobile, Zaccagni e sicuro di una maglia, mentre l'altra se la giocano Anderson e Pedro, con lo spagnolo in vantaggio.