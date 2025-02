Getty Images

Sportface evidenzia un singolare primato per lain questa stagione:quando l'arbitro è andato all'On Field Review. Un rapporto problematico col Var da parte degli uomini di Baroni che viene confermato anche dal dato opposto, cioè dal numero di interventi che invece hanno invertito una decisione di campo e sono quindi stati sfavorevoli a Zaccagni e compagni. In totaleda inizio anno in campionato: anche questo un primato tutt'altro che positivo.

Nel dato non sono conteggiate le decisione Overrule (cioè quelle dove il direttore di gara non è richiamato al monitor a bordo campo), ma i numeri resta comunque impietosi per la Lazio. Si tratta di. Nella corsa Champions - che vede i biancocelesti in lotta soprattuto con Juventus e Fiorentina, in questo momento, ma con il Bologna, il Milan e la Roma che incombono alle spalle - ogni episodio può fare la differenza. Baroni non ama parlare di arbitri in nessu caso, ma inevitabilmente anche questo degli interventi del Var sarà un fattore a cui i capitolini dovranno fare molta attenzione da qui alla fine.