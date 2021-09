A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Torino la Lazio ha archiviato le prove tattiche della rifinitura. I biancocelesti dovrebbero quasi riproporre l’intera formazione scesa in campo col Cagliari anche se sono molti i ballottaggi. Davanti a Reina è ancora avanti Lazzari su Marusic. Al centro Patric torna ad insidiare Luiz Felippe accanto ad Acerbi. Infine a sinistra Hysaj dovrebbe essere confermato.



A centrocampo Milinkovic è quello maggiormente certo del posto. Leiva è tallonato da Cataldi, ma attenzione anche ad Escalante per dare maggiore copertura. Lo stesso Luis Alberto dal canto suo non è sicuro del posto con Akpa Akpro che potrebbe essere la carta a sorpresa dell’ultimo minuto. Infine in attacco è prevista la conferma del tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.



ZACCAGNI OUT – “Il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”. Questo il comunicato sull’ex Hellas. I tempi di recupero dovrebbero essere come quelli di Lazzari, almeno 10 giorni. Assenti quest’oggi anche André Anderson, Jony e Kamenovic.



Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Vavro, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.