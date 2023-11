Riconoscenza eterna, ma futuro in bilico per diversi big in casa Lazio. La stagione fin qui deludente e il rendimento di tutta la squadra al di sotto delle aspettative sta spingendo la società a fare delle riflessioni soprattutto sui cosiddetti senatori. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, in parecchi a fine anno rischiano di essere messi alla porta.



I primi della lista sono Felipe Anderson e Zaccagni, per i quali in ballo c'è anche la questione rinnovo al momento congelato. Stesso discorso anche per Pedro e per due colonne come Immobile e Cataldi. Le sirene arabe che continuano a suonare per il Capitano potrebbero questa volta essere ascoltate. Per il centrocampista invece si tratterebbe di una scelta meramente tecnica.