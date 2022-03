C'è una concorrente in meno per la Lazio per accaparrarsi Romagnoli. Il difensore rossonero, che andrà a scadenza a giugno, era anche nel mirino della Juventus, che però è in chiusura per Rudiger dal Chelsea. I bianconeri infatti sembrano aver bruciato la concorrenza per il centrale ex Roma, anche lui a fine contratto con i Blues.



I biancocelesti potrebbero dunque avere strada libera per proseguire i contatti nelle prossime settimane con l'entourage del centrale rossonero. Una base d'accordo già c'è, per un ingaggio da 3,2 milioni più bonus. Sarebbe la prima pedina per la rifondazione della difesa delle aquile.