La Lazio ci crede e non vuole fermarsi: reduci da dieci vittorie consecutive, i biancocelesti vogliono proseguire il percorso sin qui perfetto, che ha portato i capitolini a diventare una seria candidata per lo scudetto. Si apre all'Olimpico la 20° giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Avversaria della Lazio sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri, che arriva da sette punti conquistati nelle ultime quattro gare. Un periodo abbastanza positivo per i blucerchiati, che si sono allontanati dalla zona calda della classifica. Ora i liguri sono quintultimi a 19 punti, cinque in più della coppia Genoa-Brescia, ad oggi retrocesse insieme alla Spal. I padroni di casa, invece, inseguono l'Inter a -4 (con una partita) in meno. Inzaghi deve fare ancora a meno di Correa, che va in panchina: al fianco di Immobile ci sarà ancora Caicedo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Lazio reduce da dieci vittorie consecutive, ma sempre in svantaggio nelle ultime quattro uscite. Nelle ultime tre, inoltre, la vittoria è arrivata con un solo gol di scarto e con la rete decisiva dopo l'82°. Biancocelesti ancora imbattuti all'Olimpico in questa stagione: il computo totale recita 7 vittorie e 2 pareggi. E' l'1-0 il risultato più frequente negli incroci tra le due squadre (11 volte), ma mai verificatosi però nelle ultime cinque sfide all'Olimpico. Pioggia di gol nel 2016-2017, con il 7-3 biancoceleste. In generale, sono 107 i precedenti totali, con 50 vittorie laziali, 31 pareggi e 26 successi blucerchiati.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Caprari, Gabbiadini