L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport la partita contro lo Sturm Graz, terminata 2-2: "Abbiamo disputato una buona partita, una prova di carattere. In 11 contro 11 abbiamo dominato soffrendo soltanto forse nei primi minuti della ripresa. Purtroppo l'arbitro l'ha rovinata con quell'espulsione, ha dimostrato di non essere all'altezza di questo livello. Anche sul gol del pareggio dello Sturm Graz c'è un fallo palese su Gila, ma mi tengo il carattere della squadra perché giocare 50 minuti in inferiorità numerica in Europa è difficile. Siamo stati più vicini a vincerla che a perderla e per quanto visto sono soddisfatto".



Sui prossimi impegni: "Arriveremo stanchi, ma questo è il calcio moderno usa e getta. Per fare i Mondiali in Qatar hanno reso le competizioni europee infattibili".