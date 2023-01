Luca Pellegrini in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni dalla Juventus alla Lazio, ci siamo: il giocatore, che rientra in Italia dall'Eintracht Francoforte dove militava a titolo temporaneo, è pronto ad unirsi alla rosa di Sarri, estremamente bisognoso di un esterno sinistro basso. L'operazione era stata rallentata dalla mancata uscita di Fares, ma la decisione dei biancocelesti è stata quella di chiudere per Pellegrini a prescindere e provare a piazzare l'ex Spal in Turchia, dove la finestra chiude l'8 febbraio.