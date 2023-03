Dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di Conference League, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato così la gara con l’Az Alkmaar: “Bene la prima parte, poi è cambiato l’atteggiamento. Avevamo cominciato palleggiando nella loro metà campo e siamo finiti a farlo nella nostra rischiando troppo. Uscire da dietro va benissimo, ma il concetto non va esasperato. È anche vero che giochiamo su un campo difficile”.



MERCATO - “Fosse per me comprerei 50 giocatori. Ma probabilmente non ci sono state le condizioni e abbiamo cercato nuove soluzioni come Felipe. Però per sostituire Immobile ci vuole un giocatore importante, altrimenti è inutile“.