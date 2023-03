Pedro, attaccante della Lazio, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-1 nella gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ: "Abbiamo perso due palle e loro hanno fatto due gol, è un peccato ma dobbiamo andare in Olanda e fare una bella partita per andare avanti. Oggi sono arrabbiato per il risultato e anche per il mio errore. Sono sempre contento di segnare ma ora bisogna pensare al Bologna"



"Dobbiamo fare meglio di oggi, abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo concretizzate. Peccato perché era una ottima opportunità per fare risultato, adesso bisogna pensare a vincere la gara di ritorno".