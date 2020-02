La Lazio è una candidata autorevole per lo Scudetto, forse la più autorevole. E molto del merito è di Simone Inzaghi, che la sta guidando verso un obiettivo mai nemmeno pronosticato ad inizio stagione. Come riporta il Messaggero, il segreto della Lazio è Inzaghi: la Lazio da più parti viene accreditata come la squadra che veramente può vincere lo Scudetto.



I SEGRETI DI INZAGHI - Il primo ingrediente segreto della ricetta Inzaghi è l'impianto di gioco: esprime il miglior calcio della serie A. E lo ha fatto anche nelle uniche due sconfitte della stagione: contro Spal e l’Inter. Mancava poco, forse qualche mossa, quelle che Inzaghi ha messo a punto, bravo ad aggiustare due o tre dettagli che hanno permesso alla Lazio di volare.



LAZIO SENZA BLACKOUT - La Lazio inoltre sa resistere, regge bene il campo anche nei momenti difficili. Niente più black out, c'è consapevolezza, quel gradino in più di autorità che mancava. Il modulo è camaleontico, Inzaghi ha trovato le pedine giuste nei posti giusti: e ha fatto crescere in maniera esponenziale Milinkovic e Luis Alberto, che ora giocano un calcio incredibile.