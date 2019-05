Non c'è solo l'Inter su Bruno Viana, difensore brasiliano dello Sporting Braga. Come scrivono in Brasile, anche la Lazio è in piena corsa per il 24enne che piace anche al Flamengo: cresciuto nel Cruzeiro, il giocatore e i suoi agenti hanno avuto i primi contatti coi biancocelesti. Nelle idee di Lotito, Bruno Viana è il sostituto di Wallace, anche lui comprato dal club portoghese.