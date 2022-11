Nulla di deciso ancora in casa Lazio per il ritiro invernale. L'ipotesi Antalya sembra tramontata e la possibilità di restare a Formello, spostandosi solo per alcune amichevoli, comunque ancora da fissare, sembra la momento la più concreta. Il Corriere dello Sport però questa mattina parla di una nuova possibile meta, sempre in Turchia, spuntata negli ultimi giorni: si tratta di Belek, sempre sulla costa mediterranea. E Sarri, si legge sulla medesima fonte, avrebbe anche avallato l'ipotesi. La ripresa a Formello intanto resta fissata a fine mese, mentre le probabili date per il periodo nella località turca sarebbero tra il 12 e il 23 dicembre.