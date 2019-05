La Lazio colora di biancoceleste i quartieri di Roma. A Ponte di Nona, a vigilare sulla strada, un murales enorme dedicato a Ciro Immobile. Il progetto nasce dalla Lega Calcio, che vuole ricordare la finale di Coppa Italia della squadra biancoceleste. L'opera d'arte è ancora in lavorazione, come riporta Lalaziosiamonoi.it.



LAZIO SCRITTA SUI MURI - Non solo a Roma: anche a Bergamo verrà immortalata l'Atalanta, colorerà un quartiere della città. Accanto ad Immobile, a Ponte di Nona, ci sarà la squadra biancoceleste che esulta, immortalata in un abbraccio.