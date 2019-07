Voleva fare l'insegnante, il suo idolo è Robin van Persie e da quando è diventato vegano, sostiene lui, le sue performance in campo sono migliorate decisamente. In effetti, a guardare la classifica marcatori dell'Europeo Under 21, nella quale si è piazzato in testa con sette gol, è difficile contraddire Luca Waldschmidt. L'attaccante del Friburgo è nel mirino della Lazio e, seppure abbia dichiarato di non pensare al futuro ora che è in vacanza, gli analisti Sisal Matchpoint ritengono che la trattativa abbia ottime probabilità di andare in porto. Nelle scommesse sul calciomercato estivo dei biancocelesti Waldschmidt è l'acquisto più probabile, quotato a 2,50. L'alternativa potrebbe essere Giovanni Simeone. Si sale invece a 9,00 per Leonardo Pavoletti.