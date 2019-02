Primo piccolo equivoco per Romulo. Tutto rientrato, per carità, ma sui social anche tutto amplificato. Per ringraziare il Genoa Romulo aveva postato una foto di un'esultanza, in cui si nota un portiere battuto sullo sfondo. Ad una prima occhiata, a tanti tifosi era sembrato il suo nuovo compagno di squadra Strakosha. Una piccola "gaffe", insomma.



GAFFE RISOLTA - La questione è stata risolta, in realtà, dallo stesso Romulo, tramite una storia su Instagram: "Ho segnato contro l'Udinese... Non contro la Lazio". Il tutto accompagnato con un emoticon. Una piccola, sostanziale rettifica per evitare una gaffe.