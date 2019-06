La Lazio è pronta ad affondare il colpo sulla fascia sinistra: come riporta Lalaziosiamonoi.it, Tare sarebbe vicinissimo a Jony, esterno sinistro di gamba, 28 anni. Il prezzo concordato con il Malaga, proprietario del cartellino, è di 5-6 milioni di euro. Tecnica, cambio di passo, Jony può giocare in tutti i ruoli sulla fascia sinistra, si candiderebbe con autorevolezza ad un posto da titolare.



MERCATO LAZIO - Tare sta cercando da tempo un interprete di fascia in grado di aiutare Lulic: Durmisi ha deluso, dovrebbe lasciare la Lazio, Jony ha giocato l'ultima stagione all'Alaves ed è stato il terzo miglior assist-man dopo Messi e Sarabia. 4 gol e 11 assist, un bottino di tutto rispetto che ha fatto scattare l'interesse di Tare.