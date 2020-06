La Lazio e Marash Kumbulla sono oramai ai dettagli. Sembra tutto fatto: il ds Tare ha piazzato il primo colpo, soffiandolo da sotto il naso di Inter e Juventus. Un difensore centrale di livello, un acquisto importante per la Lazio Champions Edition.



MERCATO LAZIO - Secondo il Corriere dello Sport l’operazione sarebbe praticamente conclusa: si può chiudere a 20 milioni di euro. A cambiare, in giornata, sarebbe la contropartita. I nomi sul taccuino del Verona sono molti, l'ultimo in auge sarebbe il brasiliano André Anderson, subentrato parecchie volte quest'anno. Il classe ’99 è un buon prospetto e potrebbe esplodere al Verona. Kumbulla ad un passo, in giornata si chiude?