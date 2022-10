Il ds della Lazio,, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita dicontro il, all'Olimpico: "Il terreno di gioco? Sport e Salute si è messa subito a disposizione, abbiamo avuto un incontro molto produttivo e sono stati fatti passi da gigante. Anche oggi è migliorato tantissimo rispetto alla settimana scorsa, ho parlato anche con il direttore del campo, ci siamo scambiati le idee. Da qui in avanti migliorerà tantissimo"."L'assenza di Immobile in qualsiasi momento è pesante perché non ha numeri da essere umano, nessuno lo mette in discussione.Quando c'è stata la possibilità di prendere Cancellieri lo abbiamo preso subito, lo abbiamo visto un mese ad Auronzo, ci ha convinto per tanti motivi, ma ha bisogno di tempo e fiducia.. Poi anche Pedro e Felipe Anderson hanno le caratteristiche per ricoprire quel ruolo e Bergamo ne è la prova. Quando le cose si fanno bene, alla lunga escono fuori"."Forte, anzi fortissimo.Giochiamo contro una squadra pericolosissima, è indiscutibile, abbiamo avuto quasi il 70% di possesso palla nella prima partita, ma saltano l'uomo con facilità e il resto direi che lo abbiamo visto.Dobbiamo anche essere consapevoli che sarebbe un passo importante vincere stasera per guardare con ottimismo a Rotterdam".