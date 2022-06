per sondare alcune delle piste di mercato suggerite da Maurizio Sarri per migliorare l’organico della- occhio in tal senso ad alcuni esuberi del Chelsea come Kepa, Emerson Palmieri e Loftus-Cheek - ma anchee per il momento la situazione attorno al centrocampista serbo rimane interlocutoria, di attesa. Ilè il club che da mesi ha portato avanti i contatti più fitti con Mateja Kezman, agente del giocatore, ma in questa partita possono inserirsi anche altre squadre, daldel nuovo patron Todd Boehly al riccosaudita.- In scadenza di contratto nel giugno 2024, Milinkovic-Savic diventa in ogni estate l’uomo indicato come sacrificabile per esigenze di cassa dalle parti di Formello, ma puntualmente. I tempi per pretendere una cifra che balli tra gli 80 e i 100 milioni di euro non sono più maturi e la sensazione è che,Anche nelle recenti interviste Lotito non ha negato che, di fronte ad una reale prospettiva per ragazzo di fare un salto di qualità importante per la sua carriera, non opporrebbe le barricate per un calciatore che ha dato molto al club capitolino e che non ha mai forzato la mano nonostante che, dopo 7 anni in Italia, si senta pronto per un’esperienza diversa.- Tanto più cheper muoversi con una certa disinvoltura. Se il Manchester United rimane dunque un’ipotesi attuale - per quanto l’allenatore appena insediatosi Ten Hag prilivegi il profilo di Frenkie de Jong del Barcellona - attenzione alla possibile irruzione sulla scena del. Il blitz a Londra di Tare è stato principalmente di natura esplorativa e soltanto le prossime settimane stabiliranno se dalle parole si passerà ai fatti. O se per Milinkovic-Savic si tratterà della solita estate all’insegna delle tentazioni e niente più.