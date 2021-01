Con Lulic pronto al rientro la Lazio sembra essere maggiormente sicura della propria rosa, tanto che al momento si parla di trattative per l'estate. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti il ds Tare avrebbe accelerato per Dimitrije Kamenovic, ma per luglio. Il classe 2000 serbo del Cukaricki può giocare sia da esterno sinistro che da centrale. La Lazio sta cercando proprio questa duttilità. Tra l'altro il ragazzo è gestito da Mateja Kezman, agente tra gli altri di Milinkovic e Marusic, e i rapporti tra lui e il club capitolino sono decisamente buoni. Il Cukaricki valuta Kamenovic intorno ai 3 milioni di euro. La Lazio dal canto suo ne avrebbe offerti 2, al momento per luglio, ma nel mercato mai dire mai. Poiché under 22, il serbo potrebbe anche arrivare a gennaio, ma solo se prima i biancocelesti riusciranno a piazzare esuberi come Vavro. Altrimenti nulla da fare.