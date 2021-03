La sentenza della Corte d'Appello sul ricorso presentato dalla Lazio, per la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino nella partita non disputata contro il Torino, non arriverà quest'oggi: bisognerà pazientare anche qualche giorno. In casa granata resta però ottimismo riguardo alla sentenza e sulla possibilità di rigiocare la partita.



Nel caso in cui, invece, la Corte d'Appello dovesse assegnare il 3-0 a tavolino alla Lazio, il Torino è pronto a presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che, per un caso simile, aveva disposto la ricalendarizzazione di Juventus-Napoli.