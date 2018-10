Ad attendere la Lazio a Francoforte ci sarà una bolgia. Alle 21 di oggi la Lazio scenderà in campo alla Commerzbank-Arena l’Eintracht Francoforte. Ed un clima infuocato farà da cornice alla serata di Europa League. Lo stadio sarà tutto esaurito, con 50 mila tifosi per la stragrande maggioranza tedeschi. Da Roma arriveranno oltre 700 tifosi della Lazio, lo stadio sarà gremito. La Lazio è in un momento decisivo della stagione, e la cornice sarà importante.