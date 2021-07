Direttamente nel ritiro di Auronzo di Cadore tutta la rosa dellapresente in ritiro agli ordini di Maurizio Sarri. Una scelta che arriva, come dichiarato dallo stesso presidente Lotito, già prima dell'appello fatto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, il patronha spiegato così cosa lo ha spinto a chiedere alla regione Veneto di poter ottenere spazi e dosi per poter sottoporre la squadra al vaccino: "e soprattutto di tutela della salute dei propri atleti e di tutti coloro che entrano in contatto con la squadra e con lo staff. L’iniziativa è nata prima dell’appello del Presidente del Consiglio Draghi, quando la settimana scorsa ho contattato personalmente il Presidente della Regione Veneto, chiedendo di poter mettere a disposizione della squadra la competente ULSS di Belluno, per procedere alla vaccinazione. Devo dare atto al presidente Zaia che, in modo efficiente e in tempi rapidissimi ha risposto concretamente a questa nostra istanza: adesso tutti i nostri tifosi e tutti i cittadini, a partire da quelli di Auronzo, potranno guardare con soddisfazione a questa nostra iniziativa".