Jakob Poulsen, ex difensore danese che ha chiuso a maggio col Melbourne Victory, è stato vicino alla Lazio nel 2010, quando indossava la maglia del Midtjylland, prima di andare al Monaco: "Ho detto no ad un'offerta della Lazio sei mesi prima del Mondiale 2010, e oggi me ne pento. A quel tempo, però, la Lazio non era la Lazio che conosciamo oggi" le sue parole riportate da lalaziosiamonoi.it.