Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, parla a lalaziosiamonoi.it, dicendo la sua sui biancocelesti :"La squadra di Inzaghi poteva entrare in Champions già due anni fa. Ora la Lazio deve ragionare da grande. La squadra è ottima e potrà anche far bene in Champions, ma non si deve dimenticare il campionato. Mercato? Occorreva un difensore per il centro sinistra. Hoedt non ha giocato molto negli anni. E per completare il centrocampo serviva un cambio a Leiva".