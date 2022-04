Dopo la delusione mondiale Immobile ritrova oggi il suo pubblico. All'Olimpico contro il Sassuolo alle 18:00 il bomber partenopeo tornerà a guidare la Lazio alla rincorsa di un piazzamento europeo. E prima del match riceverà anche un omaggio speciale.



A lui è infatti dedicata la canzone "Scarpe d'oro", del cantautore romano, di fede laziale, Enrico Lenni, che verrà trasmessa dagli altoparlanti dello stadio questo pomeriggio. Come riporta il Corriere dello Sport stamattina, tutto è nato da un'idea di Guido De Angelis, voce storica del giornalismo biancoceleste, che l'artista ha raccolto per realizzare il brano, in uscita nei prossimi giorni.