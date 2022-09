Una sessione di mercato è alle spalle. Un’altra è alle porte. Con lo stop dei campionati previsto a novembre per dar spazio al Mondiale in Qatar, si restringono i tempi a disposizione dei club europei per pianificare le prossime mosse. Tra acquisti, cessioni e rinnovi da mettere in cantiere. Ma quali sono i giocatori in scadenza che valgono di più? Eccoli nella nostra TOP TEN (stilata sulla base dei valori confermati da Transfermarkt).