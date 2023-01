L'attaccante del Lecce Lorenzo Colombo - di proprietà del Milan - ha commentato la vittoria contro la Lazio decisa proprio da un suo gol: "Per me è stata una gara complicata, stavo aspettando il pallone giusto ed è arrivato - ha detto a Dazn - In allenamento proviamo spesso questa giocata, mi sono buttato e me la sono ritrovata lì. Se sento responsabilità? Come ha detto l'allenatore mi capita di pensare troppo, ma devo essere bravo a mettermi da parte le pressioni".