2025 e non 2024. Intervenuto in conferenza stampa Pantaleo Corvino, direttore dell'area sportiva del Lecce, ha raccontato un retroscena sul contratto di Morten Hjulmand, capitano dei salentini. "Hjulmand è in scadenza nel 2025 perché abbiamo diritto unilaterale di prolungare. Stesso discorso per Strefezza" la dichiarazione del noto dirigente.