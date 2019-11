Filippo Falco, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata con il Sassuolo: "C'è rammarico perché volevamo regalare ai nostri tifosi la prima vittoria in casa. Dobbiamo crescere, in Serie A appena sbagli mezza palla ti fanno gol. Serve attenzione fino all'ultimo minuto. Il gol su punizione? Ci tenevo tantissimo a farlo in campionato dopo ottime prestazioni. Finalmente è arrivato, anche sotto la curva. Sono abituato a calciarle in allenamento e nella mia carriera qualche gol lo ho fatto. Cerco di prendere spunto dai migliori. Vedevo le cassette di Miccoli e vedo quelle di Messi: cerco di imitarlo ma non è facile".



SCONTRI DIRETTI - "Abbiamo avuto un calendario difficilissimo ma ne siamo usciti abbastanza bene. Ora dobbiamo cercare di fare punti in ogni giornata: l'obiettivo sono i 20 punti nel girone d'andata".