Lecce-Juventus: formazioni, dove vederla in diretta tv e streaming

Partita: Lecce-Juventus

Data: domenica 1 dicembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

è una partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida va in scena domenica 1 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Via del Mare. Giampaolo si prepara al debutto casalingo dopo il successo all'esordio nella gara contro il Venezia, mentre la Juventus cerca i tre punti dopo i pareggi in campionato con il Milan e in Champions League contro l'Aston Villa.

Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.Giampaolo, fresco del successo arrivato in casa del Venezia, potrebbe puntare nuovamente su Pierotti, che completerebbe, così, il tridente formato da. In regia agirà Ramadani, con Coulibaly e Rafia. In difesa la coppiasarà supportata da Guilbert e Gallo.

In casa Juventus, invece, prosegue l'emergenza infortunati, con Thiago Motta che potrebbe riproporre l'undici di Birmingham, conal posto dell'infortunato Savona. In attesa di capire serecupererà almeno per la panchina, èil prescelto per prendere il posto del serbo, da 'falso 9'. L'americano dovrebbe essere supportato da. In mediana spazio a, mentre in difesacon, oltre al capitano brasiliano.Lecce-Juventus, così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, può essere vista in TV su Dazn. Non è invece prevista la diretta su Sky per questa partita.

Anche Lecce-Juventus, in diretta streaming, può essere vista su Dazn. Ricordiamo che alla piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A si può accedere attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer. Ma può essere vista anche sui televisori collegati a console di gioco come PlayStation 4 e 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O anche al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Il match tra Lecce e Juventus, trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, verrà raccontato da Ricky Buscaglia, affiancato dal commento tecnico di Ciro Ferrara.