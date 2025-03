Lecce-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 28esima giornata della Serie A 2024/25 offre una sfida delicatissima al Via del Mare:Due squadre in grande difficoltà quelle che si affrontano nell'anticipo delle 18 di sabato, entrambe a caccia di un successo che manca da tempo.I rossoneri di Sergio Conceiçao arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato (Torino, Bologna, Lazio), che hanno fatto scivolare Leao e compagni al nono posto in classifica. I meneghini hanno bisogno di ritrovare una vittoria che manca dal 15 febbraio contro il Verona per rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa.Non stanno meglio i giallorossi di Marco Giampaolo, che non vincono da 31 gennaio contro il Parma e con 25 punti non sono a distanza di sicurezza dal terzultimo posto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lecce - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Lecce-Milan:: Lecce-Milan: sabato 8 marzo 2025: 18.00: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky): DAZN: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo.

: Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham. All. Conceiçao.- Milan senza Maignan, squalificato, e con Sportiello tra i pali. Conceiçao potrebbe sorprendere e ha provato una squadra rivoluzionaria nella giornata di giovedì: fuori Theo Hernandez, Leao, Fofana, Musah, Joao Felix e Gimenez; dentro Bartesaghi, Bondo, Jimenez, Sottil e Abraham. Situazione da monitorare fino all'ultimo.Nel Lecce Krstovic verso il recupero e la regolare titolarità nel tridente con Pierotti e Tete Morente, in difesa coppia Baschirotto-Jean.

- La sfida tra Lecce e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.- Lecce-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini e Valon Behrami.