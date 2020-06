Tra Lecce e Udinese rischia di scoppiare un vero e proprio scontro per la permanenza fino al termine della stagione del centrocampista Antonin Barak agli ordini di Fabio Liverani. Scade alla mezzanotte del 30 giugno l'accordo per il prestito del calciatore ceco al club salentino e ad oggi i friulani non hanno controfirmato il documento che darebbe il via libera al periodo di proroga fino al 2 agosto.



PRECEDENTE CLAMOROSO - Si tratterebbe di un precedente clamoroso - considerando per esempio che lo stesso Lecce ha trovato l'intesa con la Fiorentina per la permanenza di Saponara sulle stesse basi - e che andrebbe a scontrarsi in maniera evidente con le linee guida espresse dalla FIFA, che si era augurato che anche le 20 formazioni di Serie A potessero concludere il campionato con le attuali rose. Il sospetto è che dietro questo conflitto tra Lecce e Udinese si celino interessi personali, visto che entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere.



Non a caso, il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani - pronto eventualmente a rivolgersi alle sedi competenti - aveva segnalato a tempo debito la necessità che FIGC e Lega di A provvedessero a sanare livello normativo situazioni come quella di Barak.