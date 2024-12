Lecce, ufficiale: per Gaspar lesione ai legamenti

Getty Images

Come si legge neldel club salentino, "si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un. Il giocatore ha già iniziato il trattamento conservativo con tutte le terapie del caso, sotto la guida dello staff medico".Il Lecce rischia di aver perso per diverso tempo il suo difensore centrale. Nell'azione che ha portato al quarto gol della- nella partita valida per la quindicesima giornata di Serie A portata a casa dai giallorossi col risultato di 4-1 – da parte di Manu Koné,

del problema, richiamando l'attenzione del personale medico e sollecitando l'ingresso della macchina elettrica e della barella per portarlo fuori dal campo. Il forte sospetto è che ci si trovi di fronte ad una distorsione del ginocchio destro – occorsa nel tentativo, con un contro-movimento, di riprendere la corretta postura del corpo per fermare Pisilli - per i quali saranno necessari accertamenti approfonditi nelle prossime ore.Intervenuto a DAZN nel postpartita, l'allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così la situazione: “. I medici mi hanno detto che serviranno gli esami per stabilire la gravità, ma rischiamo diin una zona del campo in cui in questo momento siamo corti”. Da inizio stagione, Gaspar (prelevato dall'Estrela Amadora) ha disputato 14 partite in Serie A e due in Coppa Italia.