Lecce, Giampaolo: "Superiorità Roma evidente. Male i cambi. L'infortunio di Gaspar è il problema più grosso"

Prima sconfitta peralla guida del. L’allenatore dei salentini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il“Non credo sia stato un problema di atteggiamento. La Roma è stata superiore qualitativamente, c’è poco da dire. Quando siamo riusciti a interrompe le azioni siamo ripartiti sporchi. La differenza è sostanzialmente tecnica e non di atteggiamento. Paredes è un signor calciatore, la Roma ha molta qualità. La superiorità tecnica è stata evidente”.“Non riuscivamo a prenderli, è stata una scelta fatta per rinforzare e ripartire lateralmente dato che davano troppi riferimenti in mezzo. Rebic? Questa volta non hanno funzionato i cambi… Se li rifarei? Assolutamente sì. La squadra era in difficoltà. Avevamo preparato la partita per il tre contro tre, ero sicuro che la Roma avrebbe giocato con cinque giocatori offensivi e l’avevo preparata così. Paredes che si abbassava a costruire ci ha creato delle difficoltà”.“Le sostituzioni non sono una bocciatura. Anzi, mi è dispiaciuto toglierli”.“La sconfitta fa male, ma il vero problema è aver perso un altro calciatore e noi non possiamo permettercelo. Mi dicono che sia il collaterale, il report lo farà il dottore. Questo è il problema più grosso della serata”.“Per necessità l’ho dovuto mettere terzino perché Gallo era fuori. Per me però deve giocare davanti”.