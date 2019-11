Dopo la sosta, caratterizzata dal chiarimento arbitrale sull’errore per il gol annullato a Lapadula di cui si è già parlato, il Lecce torna a giocare tra le mura amiche contro una squadra, il Cagliari, che ad inizio campionato sembrava abbordabile ma che ora rischia di essere paragonata ad una big dato che occupa la terza posizione in classifica. Si tratta di un altro banco di prova per i giallorossi che in casa, considerando le prime giornate di campionato, hanno dovuto affrontare le migliori formazioni del campionato e solo il Sassuolo e il Verona sono state le sfide più alla portata da cui però la squadra di Liverani ha racimolato un solo punto ma con prestazioni sicuramente differenti.



FORTINO VIA DEL MARE – Se da una parte il Lecce ha affrontato in casa le big del campionato ed ha tirato fuori delle buone prestazioni ed un punto contro la Juventus, dall’altra però ha spesso sofferto più del dovuto o comunque più di quanto ci si possa aspettare da una squadra che vuole difendere la massima serie e il punto di forza non può che essere il pubblico di casa. Resta il rimpianto per i punti gettati contro il Sassuolo, tralasciando la sconfitta con il Verona in un momento in cui la formazione di Liverani era ancora poco assemblata. Vedendo il calendario, d’ora in poi per i giallorossi ogni partita al Via del Mare dovrà essere l’occasione per centrare i tre punti anche per dare quella continuità di risultati che sono necessari per allontanarsi dalle sabbie mobili. Siamo ad inizio campionato ma un occhio sulla classifica bisogna buttarlo.



SOS DIFESA – Il Lecce delle ultime giornate ha finalmente messo a segno vari gol con continuità e lo ha fatto anche con gli attaccanti che fin qui avevano deluso le aspettative, su tutti Lapadula che dopo un inizio di campionato davvero poco incoraggiante ha trovato la via del gol con maggiore continuità insieme a prestazioni importanti. A fronte dei gol fatti però c’è il problema di quelli subiti. Troppi per una squadra che deve salvarsi. Oltre alla quantità bisogna notare anche la facilità con cui questo avviene: errori di posizione, di marcatura, di posizionamento. Il punto debole palese è stato quello del terzino destro dove Rispoli non ha fornito le garanzie che ci si aspettava mentre Benzar ha problemi di adattamento al calcio italiano. Per ovviare a ciò, Liverani ha dovuto schierare in quella posizione il debuttante in A Meccariello che, nonostante si sia disimpegnato bene, ha avuto grosse difficoltà con la Lazio. Inoltre nasce il problema che schierando l’ex Brescia come terzino destro viene meno un ricambio adeguato per Lucioni e Rossettini che alle loro spalle hanno il meno esperto Riccardi. Probabilmente il mercato di gennaio sarà utilizzato per risolvere questo problema ma, non trattandosi solo di questione di uomini ma di reparto, ci dovrà lavorare parecchio Liverani.