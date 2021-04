Andrea Radrizzani, presidente del Leeds United, parla nella conferenza per gli ex calciatori che frequentano il master MIP della Uefa: "Non c’è un leader che mi ha ispirato particolarmente: ne ho più di uno. Riguardo strettamente il campo, ci sono Bielsa e Guardiola, che ispirano tramite le loro idee di calcio, ma anche la leadership di Mourinho o Conte perché mi piace il loro modo di ispirare restando sempre concentrati sui loro obiettivi. Mi è piaciuto molto anche il lavoro fatto da David Dein e Arsene Wenger con l’Arsenal degli invincibili. Un altro che mi ha ispirato è Bill Gates in termini di quello che si può fare con il proprio business per avere un impatto sociale".