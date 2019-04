L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo è intervenuto davanti alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul disegno di legge C. 1603-bis per le deleghe al governo sull'ordinamento sportivo di professioni sportive nonché di semplificazione: "La Lega Serie A si trasformerà sempre più in una media company e deve essere governata come tale. Noi pesiamo il 12% e questo ci penalizza, il governo del calcio oggi è in mano ad altre componenti, degnissime del ruolo ma che non hanno la stessa agenda del calcio professionistico. Non si può continuare a pensare che il calcio di Serie A sia il bancomat di tutto il movimento".