e adessoPerché privato di due centravanti come Lukaku e Dzeko, l’attacco nerazzurro non può farsi bastare Thuram ed eventualmentein loro sostituzione. Anche contro il Salisburgo, il francese ha dimostrato di prediligere il gioco lontano dalla porta. Raramente, l’ex Mönchengladbach, si rende pericoloso in prima persona.Avrebbero invece potuto pagare la clausola di Morata, ma l’ingaggio dello spagnolo tapperebbe comunque l’operazione in seconda battuta.La verità è che l’Inter haUno ha perso Skriniar, l’altro, come detto, Lukaku e Dzeko. La coperta è corta edrinforzando ulteriormente un reparto, quello di centrocampo, che forse avrebbe potuto attendere. Mentre adesso non ci sono i soldi per la punta. O se decidono di investirli sulla punta, non ci sono più risorse per il difensore. E quindi bisogna ponderare bene le mosse, studiare il miglior piano possibile.Tra le varie idee prende quota quella che vedrebbe un(4 o 5 milioni, se l’attaccante dovesse convincere il Bologna a liberarlo)Insomma, forse si può tirare su un paio di milioni, non di più. Arriverebbe a decreto, quindi con l’agevolazione fiscale, e con la carta d’identità del bomber di razza.che per l’Atalanta somiglia sempre più a un problema che a una soluzione.- Ad oggi l’Inter si è indebolita in porta, in difesa e anche in attacco. Mentre si è rinforzata sulla destra ed è rimasta uguale sulla sinistra.sul mercato e invece dopo le buone operazioni iniziali, adesso l’Inter rischia seriamente di incartarsi.