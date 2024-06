Liverpool, 50 milioni per Yoro: la risposta del Lille

AFP via Getty Images

al centro del mercato. Il difensore centrale classe 2005 di proprietà delè stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, 44 presenze complessive tra Ligue 1, UEFA Europa Conference League e Coppa di Francia arricchite da tre gol. Numeri che hanno attirato l'interesse delle big europee, anche per il contratto in scadenza nel 2025.L'ha valutato il suo profilo, ben più deciso il sondaggio dele ancor di più quello delche ha mosso i primi passi concreti.- Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo infatti, i Reds avrebbero già presentato una prima offerta per bruciare la concorrenza: sul piattoper assicurarsi il talentino 18enne.

- Una proposta ricca, visto anche il solo anno di contratto residuo, ma non sufficiente per convincere il Lille: il club francese ha respinto l'offerta del Liverpool e fa una valutazione più alta del gioiellino Yoro.