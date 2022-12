Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp su Jude Bellingham, calciatore del Borussia Dortmund e grande obiettivo dei Reds:



"Le cose che sa già fare sono difficili da imparare, quelle che non sa ancora fare sono facili. Tutti sapevano già quanto è bravo, ma non ho idea di cosa significhi in termini di soldi. Non mi piace parlare di soldi con un giocatore come Bellingham. Se vogliamo fargli un favore, non mettiamo ostacoli al suo sviluppo. Sarebbe molto bello"