Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha partecipato, insieme al ct Mancini, alla conferenza stampa di presentazione dell'impegno di domani sera contro la Lituania. L'ex giocatore del Milan è tornato ancora una volta sul suo addio alla formazione rossonera: "Da quel momento sono successe tante cose, da una grande delusione c’è stata una rinascita. Sono molto felice, ma non mi voglio fermare. Importante però è rimanere sempre con i piedi per terra".



Sull'importanza di De Zerbi: "È stato fondamentale per me, mi ha fatto maturare. Ma sono cambiato di più come uomo, ora sono più consapevole".